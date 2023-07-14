Почему нельзя купаться после шторма? Объясняет врач

Опубликовано: 2:43, 14 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Купаться после шторма может быть опасно для здоровья. Мутная вода содержит огромное количество болезнетворных бактерий, грязи, пыли и мусора. Обычно море очищается само за несколько дней.

Непогода на этой неделе ударила по югу России и соседней Абхазии. В Черном море запретили купаться. Почему вводится такой запрет, поведал кандидат медицинских наук Александр Созыкин.

"Ряд исследований по всему миру объективно показал повышение количества кишечной палочки и других болезнетворных бактерий после шторма и дождя в прибрежной морской зоне на 90%! Откуда они берутся? В основном тоже с берега"

– Созыкин

Штормовое море не подходит для купания, это видно невооруженным глазом - после непогоды на море сильные волны и грязный цвет воды. Вода в море становится коричневой и мутной из-за глины, пыли, грязи и перегноя, которые попадают в прибрежные воды вместе с дождевыми потоками.

Когда можно купаться после шторма?

Заходить в море после непогоды лучше не раньше, чем через 3-4 дня, такой совет дал специалист, сообщает Life.ru.

В Сочи купаться после разгула стихии уже разрешили, море в Абхазии в целом также пришло в норму. В Туапсинском районе купаться нельзя до 19 июля.