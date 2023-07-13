Наводнение под Туапсе: повреждены 20 пляжей, купание запрещено

Опубликовано: 18:32, 13 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пляжи повреждены, море неспокойно, под Туапсе подсчитывают ущерб и жертв наводнения. При этом туристы продолжают отдыхать в регионе - отели и санатории, в том числе детские, работают штатно и ждут новых гостей.

Туристический сезон в Туапсинском районе не остановлен, несмотря на удар мощной стихии и его катастрофические последствия.

В районе Туапсе купание запрещено до середины следующей недели, власти региона насчитали 20 поврежденных непогодой пляжей. На территории проводится уборка мусора и другие восстановительные работы. Море еще не спокойно, купаться можно будет с 19 июля.

Порядка 48 тыс туристов находятся сейчас в Туапсинском районе, продолжают работать около 900 отелей, гостиниц, пансионатов.

«Работают, как и прежде, 20 детских здравниц, в которых - более 13 тысяч ребятишек»

– администрация района

Отметим, что сочинские пляжи после непогоды уже открылись для купания.