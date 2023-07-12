Когда Туапсинский район Кубани вернется к жизни?

Опубликовано: 17:32, 12 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кубанские синоптики зафиксировали, что менее чем за сутки на Туапсинский район обрушилось более трех норм осадков. На местах ведутся восстановительные работы.

Три человека пропали без вести, 11 населенных пунктов оказались подтопленными в результате ливневых дождей в Туапсинском районе Краснодарского края. Более того, стало известно, что из-за подтоплений спасатели частично эвакуировали поселок Лермонтова.

Согласно данным синоптиков менее чем за 24 часа на район вылилась трехкратная месячная норма осадков.

По словам главы региона Вениамина Кондратьева, власти делают все возможное для скорейшей ликвидации последствий разгула стихии. В частности, специалист обходят дворы для установления масштабов ущерба и последующих компенсаций.

"Людей доставили в пункты временного размещения, обеспечили всем необходимым. В течение трех суток необходимо организовать подворовые обходы, обследовать подтопленные дома для подсчета нанесенного ущерба и выплат компенсаций"

– Вениамин Кондратьев

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что погода в регионе, начиная уже с вечера среды, 12 июля, начнет постепенно улучшаться: стихнут дожди, а воздух прогреется до плюс 24 градусов.