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Синоптики рассказали, когда наладится погода на Кубани

Сочинский дендрарий
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Погода на Кубани начнет налаживаться уже сегодня вечером, сообщают синоптики. В ближайшие часы дожди в регионе начнут уменьшатся, а уже завтра выглянет солнце и потеплеет на 3-4 градуса.

В центре погоды "Фобос", когда улучшатся погодные условия на Черноморском побережье Краснодарского края.

Синоптики отмечают, что первые признаки улучшения будут уже вечером 12 июля, когда уменьшится интенсивность дождей. При этом воздух прогреется сегодня до +24 градусов.

В "Фобос" акцентируют внимание на том, что завтра осадки прекратятся, а температура продолжит расти и составит около 27-28 градусов тепла.

Штормовое предупреждение

Из-за сильных дождей на Кубани несколько дней назад было объявлено штормовое предупреждение, которое продолжает действовать до сих пор. В Сочи закрыты для посещения городские пляжи.

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