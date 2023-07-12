Наводнение под Туапсе: режим ЧС и эвакуация населения

Опубликовано: 9:41, 12 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мощный ночной ливень в Туапсинском районе привел к наводнению. Жителей эвакуируют из четырех поселений, объявлен режим ЧС. Федеральная трасса перекрыта из-за воды, местами достигающей уровня 1 метр.

Четыре населенных пункта под Туапсе больше всего пострадали от ночного ливня, объявлен режим ЧС, проводится эвакуация жителей из подтопленных домов.

Минувшей ночью всего за три часа на Туапсинский район обрушилось полторы нормы осадков за месяц.

"В связи с выпадением обильных осадков введен режим Чрезвычайной ситуации в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях"

– глава района Сергей Бойко

Вода зашла в дома, организована эвакуация населения из зон затопления в пункты временного размещения.

Группу туристов из 37 детей и троих взрослых ливень застал в лесу, они запросили помощь и были успешно эвакуированы спасателями.

Серьезный удар непогоды приняли следующие поселения:

Лермонтово,

Небуг,

Тюменский,

Ольгинка,

Дефановка.

В этих поселениях дороги превратились в реки, местами вода поднялась на метр.

В Ольгинке поднявшаяся река смыла мост.

В Небуге дождь все еще идет, ранним утром там стихия устроила свалку из более десять автомобилей - машины подхватил и сбил в кучу бурлящий поток. В селе также возникли проблемы с водоснабжением - прорвало водопровод.

В Лермонтово вода стоит на улицах, закрыт проезд по федеральной трассе М-4 "Дон", участок Сочи-Джубга. Не только наводнение, но и упавшие деревья и оползни мешают дорожному движению.