Наводнение под Туапсе: трасса А-147 превратилась в реку

Опубликовано: 8:30, 12 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Туапсинском районе ночная стихия привела к подтоплению домов и превратила дороги в реки. Движение перекрыто, некоторых жителям потребовалась эвакуация.

Минувшей ночью в Туапсинском районе произошел новый залповый ливень, подтоплены дома и дороги. Движение транспорта ограничено.

"За три часа здесь выпало 144 мм осадков – поднялись реки Нечепсухо, Шапсухо и Дефань"

– ГУ МЧС региона

На данный момент дождь прекратился, реки вернулись в русла. Аномальное количество выпавших осадков привело ко множеству ЧП.

Созданы четыре пункта временного размещения, в них перевозят маломобильных граждан.

Дорожная обстановка под Туапсе

Федеральная трасса А-147 оказалась под водой. В Лермонтово на этот час дороги напоминают реки. Трасса Джубга-Сочи перекрыта: перелив воды составляет почти 1 метр, пояснили в ГИБДД. Автомобили, следующие со стороны Сочи перенаправляются через Шаумянский перевал.

На обходе Сочи автодвижение регулируется сотрудниками Госавтоинспекции.

Есть и другие дорожные неприятности после ливня:

39 км - сошел оползень на дорогу (Новомихайловк),

43 км - упали два дерева (Тюменское),

Новомихайловский перевал - на проезжую часть вымыло камни.

ГИБДД просит водителей воздержаться от поездок в Туапсинский район до стабилизации погодных условий и до устранения последствий непогоды. Сейчас движение крайне затруднено.

Штормовое предупреждение на Кубани продолжает действовать до конца суток. Высока вероятность не только обильных осадков и шквалистого ветра, но и смерчей.