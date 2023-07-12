Наводнение под Туапсе: трасса А-147 превратилась в реку

Минувшей ночью в Туапсинском районе произошел новый залповый ливень, подтоплены дома и дороги. Движение транспорта ограничено.
"За три часа здесь выпало 144 мм осадков – поднялись реки Нечепсухо, Шапсухо и Дефань"
– ГУ МЧС региона
На данный момент дождь прекратился, реки вернулись в русла. Аномальное количество выпавших осадков привело ко множеству ЧП.
Созданы четыре пункта временного размещения, в них перевозят маломобильных граждан.
Дорожная обстановка под Туапсе
Федеральная трасса А-147 оказалась под водой. В Лермонтово на этот час дороги напоминают реки. Трасса Джубга-Сочи перекрыта: перелив воды составляет почти 1 метр, пояснили в ГИБДД. Автомобили, следующие со стороны Сочи перенаправляются через Шаумянский перевал.
На обходе Сочи автодвижение регулируется сотрудниками Госавтоинспекции.
Есть и другие дорожные неприятности после ливня:
- 39 км - сошел оползень на дорогу (Новомихайловк),
- 43 км - упали два дерева (Тюменское),
- Новомихайловский перевал - на проезжую часть вымыло камни.
ГИБДД просит водителей воздержаться от поездок в Туапсинский район до стабилизации погодных условий и до устранения последствий непогоды. Сейчас движение крайне затруднено.
Штормовое предупреждение на Кубани продолжает действовать до конца суток. Высока вероятность не только обильных осадков и шквалистого ветра, но и смерчей.