Наводнение: названы самые пострадавшие под Туапсе поселки

Опубликовано: 11:45, 12 июл 2023 (UTC+3 MSK)

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Наводнение под Туапсе случилось после мощного залпового ливня. Потребовалась эвакуация населения, введен режим ЧС, дороги перекрыты. Какие поселки пострадали больше всего?

Туапсинский район затопило прошлой ночью, но стихия прошлась по населенных пунктам неравномерно. Самые пострадавшие поселки названы сегодня.

Настоящий потоп произошел в Дефановке, за несколько часов вылилось более трех месячных норм осадков. Метеорологи сообщают, что поселок принял 282 мм осадков за ночь при норме за месяц чуть более 90 мм.

В Псебе зафиксировано 136,4 мм осадков.

Джубга встретилась с залповым ливнем - за полчаса этим утром там выпало 57,2 мм осадков. Также залповые осадки прошли сегодня утром в Туапсе: 51 мм за 45 минут дождя.

Ранее стало известно, что режим ЧС из-за подтоплений ввели в Джубге, Небуге, Новомихайловском и Тенгинском поселениях.

Также большой ущерб нанесла непогода в Лермонтове, Ольгинке, Тюменском. В последнем потоки воды буквально смысли супермаркет «Пятерочка»: бурный поток вырвал двери здания, унес и испортил продукты, заполонил помещения мусором.

Сотни владельцев автомобилей в регионе подсчитывают сегодня ущерб, машины не только затоплены водой, многие из них были унесены водой и смяты.

Движение на дорогах ограничено, местами проезда нет, в том числе на трассе А-147, участок Сочи-Джубга.