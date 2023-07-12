Наводнение: названы самые пострадавшие под Туапсе поселки

Туапсинский район затопило прошлой ночью, но стихия прошлась по населенных пунктам неравномерно. Самые пострадавшие поселки названы сегодня.
Настоящий потоп произошел в Дефановке, за несколько часов вылилось более трех месячных норм осадков. Метеорологи сообщают, что поселок принял 282 мм осадков за ночь при норме за месяц чуть более 90 мм.
В Псебе зафиксировано 136,4 мм осадков.
Джубга встретилась с залповым ливнем - за полчаса этим утром там выпало 57,2 мм осадков. Также залповые осадки прошли сегодня утром в Туапсе: 51 мм за 45 минут дождя.
Ранее стало известно, что режим ЧС из-за подтоплений ввели в Джубге, Небуге, Новомихайловском и Тенгинском поселениях.
Также большой ущерб нанесла непогода в Лермонтове, Ольгинке, Тюменском. В последнем потоки воды буквально смысли супермаркет «Пятерочка»: бурный поток вырвал двери здания, унес и испортил продукты, заполонил помещения мусором.
Сотни владельцев автомобилей в регионе подсчитывают сегодня ущерб, машины не только затоплены водой, многие из них были унесены водой и смяты.
Движение на дорогах ограничено, местами проезда нет, в том числе на трассе А-147, участок Сочи-Джубга.