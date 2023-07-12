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В Туапсе на неделю запретили купаться в море

В Туапсе на неделю запретили купаться в море
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Опасаясь ухудшения эпидобстановки в Туапсинском районе, власти Кубани на неделю, до 19 июля, ввели запрет на купание в море, в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение.

В Туапсинском районе Краснодарского края ввели запрет на купание в море – он продлится неделю и призван не допустить ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

"В связи с введением в Туапсинском районе из-за выпавших ливней режима ЧС в муниципалитете наложен запрет на купание в море. Действует он по 19 июля"

- пресс-служба администрации Туапсинского района

В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение об ухудшении погоды, по всему краю ожидаются ливни и грозы с градом, скорость ветра в порывах может достигать 23 м/с, а в море возможны смерчи, передает "Интерфакс"

Непогода подтопила под Туапсе сотни придомовых территорий, детские сады, школы и стадион, разрушены несколько мостов, повреждены дороги. Спасатели также отметили, что сохраняется высокая вероятность подъема уровня воды в реках и возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных подтоплениями.

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