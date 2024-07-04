В горах Судака разгорается крупный пожар

Сегодня днем в горах у крымского Судака вспыхнула лесная подстилка – огонь уже охватил площадь в 5 гектаров и продолжает стремительно распространяться, потушить его огнеборцы пока не могут.

Сегодня в горах у села Ворон рядом с городом Судак в Крыму вспыхнул лесной низовой пожар – огонь, идущий по сухой от жары лесной подстилке, распространился на площади в 5 гектаров, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"Сотрудниками МЧС России установлено, что происходит горение лесной подстилки в труднодоступной горной местности. Работа огнеборцев на месте пожара осложняется ветровой нагрузкой и устойчивой жаркой погодой"

- МЧС по Крыму

Несмотря на то, что подразделения спасателей оперативно прибыли на место возгорания, потушить огонь им пока не удается – все усилия большой группировки огнеборцев пока остаются тщетными - меньше чем за час площадь пожара удвоилась, передает "Интерфакс".

Для тушения пожара спасатели вызвали два вертолета МИ-8 МЧС России, оборудованных устройствами для сброса воды, тушить огонь продолжают 149 огнеборцев и 29 единиц техники, в том числе 85 спасателей и 13 единиц техники МЧС. На тушение огня также направлены дополнительные силы, добавили в главке.