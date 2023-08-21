В горах Сочи нашли заблудившуюся в воскресенье группу туристов

Опубликовано: 17:14, 21 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Сочи нашли группу туристов, потерявшуюся во время однодневного похода в горах поселка Красной Поляны. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Спасатели нашли пять человек, заблудившихся 20 августа на горе Ачишхо в Сочи. Об этом информирует ЮРПСО МЧС России.

Там отметили, что туристическая группа, состоящая из двух мужчин и трех женщин, спускались с вершины горы высотой 2321 метра и в какой-то момент потеряла ориентир.

"Поиск велся с 20 августа, всю ночь по сложному горному рельефу хребта Ачишхо. Обнаружить туристов удалось только утром 21 августа. Спуск проводился левее перевала Медвежьи ворота. Медицинская помощь никому из участников похода не потребовалась"

– пресс-служба

Помимо этого, спасателям удалось эвакуировать с горной экотропы "Ажек" 66-летнегу мужчину, который почувствовал сильную слабость. Его передали медикам.