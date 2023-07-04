В горах крымского Судака искали потерявшуюся группу туристов

Сегодня в районе крымского Судака в горах потерялась группа молодых туристов – их ищут в лесном горном массиве спасатели: ситуацию осложняло то, что зона поиска довольно обширная, близилась ночь, а у туристов с собой не было теплой одежды.

Группа туристов, совершавшая поход в горы в районе Судака в Крыму, сегодня потерялась в лесистом месте в районе села Солнечная Долина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Молодые люди заблудились и отправили сообщение об этом в Центр управления в кризисных ситуациях. Группа не была зарегистрирована в спасательных службах и ушла в горы без воды, теплой одежды, комфортной обуви и многих нужных при такой прогулке вещей, передает "АиФ-Крым".

"По прибытии к месту происшествия спасатели приступили к мероприятиям по поиску пострадавших. Туристы были оперативно обнаружены в удовлетворительном состоянии и сопровождены в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались"

- МЧС по Крыму