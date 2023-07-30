В горах Кабардино-Балкарии снова ищут пострадавших альпинистов

Опубликовано: 12:31, 30 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: ГУ МЧС России по Северной Осетии

В горах Черекского района Кабардино-Балкарии спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России ищут двоих альпинистов, попросивших о помощи из-за травмы одного из них, сорвавшегося со скалы на высоте 4300 метров.

Восхождение на гору Урал в Черекском районе Кабардино-Балкарии (КБР) закончилось травмой для одного из двух альпинистов, взявшихся покорить вершину в составе туристической группы – они запросили о помощи сегодня утром, сообщило ГУМЧС РФ по региону.

"В 09.45 мск поступила информация, что в Черекском районе на горе Урал (высота 4300 метров) участники туристической группы, состоящей из двух человек, попросили о помощи. По предварительной информации, один из них сорвался со скалы, требуется эвакуация"

- МЧС России по КБР

Спасатели оперативно отреагировали на призыв о помощи – сейчас группу туристов ищут трое профессионалов из Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, передает РИА Новости.