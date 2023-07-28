Спасателям удалось спустить пострадавших туристов с перевала в КБР

Опубликовано: 20:46, 28 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вертолет кабардино-балкарских спасателей в сложных погодных условиях смог совершить посадку на горном перевале Цаннер в Черекском районе Кабардино-Балкарии, чтобы забрать оттуда травмированных после падения со скалы двоих туристов.

Спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России по Кабардино-Балкарии (КБР) в сложных погодных условиях на вертолете смогли эвакуировать двоих туристов, которые пострадали при падении со скалы на горном перевале Цаннер на высоте 3700 метров, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"Спасатели эвакуировали двух пострадавших туристов с перевала Цаннер в альплагерь "Безенги" и передали работникам скорой медицинской помощи. Угрозы жизни пострадавших нет"

- ПСО МЧС России по Кабардино-Балкарии

На перевале остаются еще четверо членов туристической группы, вертолет за ними прилетит завтра, 29 июля. С ними есть связь, а их жизням ничего не угрожает, передает "Интерфакс".