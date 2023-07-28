Туристы сорвались со скалы в Черекском районе КБР

Опубликовано: 17:59, 28 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: ГУ МЧС России по Северной Осетии

Кабардино-балкарские спасатели эвакуируют с горы на перевале Цаннер в Черекском районе туристов, которые сорвались со скалы на высоте 3700 метров.

Восхождение на один из перевалов в горах Черекского района Кабардино-Балкарии (КБР) оказалось неудачным для двоих из шестерых туристов, сорвавшихся со скалы на высоте 3700 метров, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"В 14:25 поступила информация о том, что на перевале Цаннер в Черекском районе участники туристической группы попросили о помощи. В группе из шести человек двое сорвались и получили телесные повреждения. Туристы живы, требуется эвакуация"

- МЧС по КБР

Для того, чтобы спустить с гор пострадавших, на помощь вылетел вертолет, также к ним идет отряд спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. Ситуацию осложняет непогода, которая может не дать приземлиться винтокрылой машине. Тогда пострадавших спасателям придется спускать на руках, передает "Интерфакс".