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Туристы сорвались со скалы в Черекском районе КБР

Туристы сорвались со скалы в Черекском районе КБР
© Фото: ГУ МЧС России по Северной Осетии
Кабардино-балкарские спасатели эвакуируют с горы на перевале Цаннер в Черекском районе туристов, которые сорвались со скалы на высоте 3700 метров.

Восхождение на один из перевалов в горах Черекского района Кабардино-Балкарии (КБР) оказалось неудачным для двоих из шестерых туристов, сорвавшихся со скалы на высоте 3700 метров, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"В 14:25 поступила информация о том, что на перевале Цаннер в Черекском районе участники туристической группы попросили о помощи. В группе из шести человек двое сорвались и получили телесные повреждения. Туристы живы, требуется эвакуация"

- МЧС по КБР

Для того, чтобы спустить с гор пострадавших, на помощь вылетел вертолет, также к ним идет отряд спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. Ситуацию осложняет непогода, которая может не дать приземлиться винтокрылой машине. Тогда пострадавших спасателям придется спускать на руках, передает "Интерфакс".

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