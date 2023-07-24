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Эльбрусские спасатели сняли с горы травмированного кубанского туриста

Эльбрусские спасатели сняли с горы травмированного кубанского туриста
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Кубанский турист накануне сорвался со скалы на высоте 2,5 тысячи метров над уровнем моря, он получил травмы, и ему потребовалась срочная помощь спасателей.

Кабардино-балкарские спасатели спустили с гор туриста из Краснодарского края, который накануне получил травмы, сорвавшись со скалы на высоте 2500 метров, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Сообщение о происшествии с членом туристической группы из пятерых человек, зарегистрировавшейся у спасателей, поступило накануне вечером, на помощь горуппе вышли 13 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.

"Эвакуация пострадавшего проводилась в пешем порядке и осложнялась труднодоступностью в условиях тумана, дождя, камнепада и крутизны склонов"

- МЧС России

Спустить пострадавшего удалось сегодня к 17:40, он получил различные травмы и множественные ушибы, однако угрозы жизни для него нет.

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