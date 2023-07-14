Посадка в горах КБР стала жесткой для московского парапланериста

Горы таят в себе множество опасностей не только для альпинистов и любителей пеших прогулок, но и для парапланеристов – так, спортсмен из Москвы совершил жесткую посадку на парадроме "Чегем" в горах Кабардино-Балкарии (КБР), сообщает Telegram-канал "Патриот КБР".
"Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали пострадавшего и передали медикам"
- Telegram-канал "Патриот КБР"
О состоянии парапланериста не сообщается, известно лишь, что падение серьезно травмировало его.
Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", спасатели Северной Осетии три дня искали сорвавшихся со склона горы троих альпинистов, которые в составе группы шли по маршруту через Архонский перевал к Кармадону и Казбеку. Эвакуировать их в три захода пришлось вертолету МЧС региона.