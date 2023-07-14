Посадка в горах КБР стала жесткой для московского парапланериста

Опубликовано: 19:27, 14 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: скриншот с видео Elbrusskii_vpso

В горах Кабардино-Балкарии совершил жесткую посадку парапланерист из Москвы – в момент посадки он сломал ногу и был доставлен в больницу спасателями Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Горы таят в себе множество опасностей не только для альпинистов и любителей пеших прогулок, но и для парапланеристов – так, спортсмен из Москвы совершил жесткую посадку на парадроме "Чегем" в горах Кабардино-Балкарии (КБР), сообщает Telegram-канал "Патриот КБР".

"Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали пострадавшего и передали медикам"

- Telegram-канал "Патриот КБР"

О состоянии парапланериста не сообщается, известно лишь, что падение серьезно травмировало его.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", спасатели Северной Осетии три дня искали сорвавшихся со склона горы троих альпинистов, которые в составе группы шли по маршруту через Архонский перевал к Кармадону и Казбеку. Эвакуировать их в три захода пришлось вертолету МЧС региона.