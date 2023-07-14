Лучшие места для приключенческого туризма в России нашли в Дагестане

Опубликовано: 9:50, 14 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

За приключениями и природными красотами стоит отправиться в Дагестан, там находится две популярнейшие достопримечательности. Также туристы выбирают путешествия на Алтай, в Северную Осетию, Адыгею.

Россияне все чаще выбирают отдых, связанный с посещением природных и не самых легкодоступных достопримечательностей. С регионами Северного Кавказа здесь конкурирует только Алтай.

Сулакский каньон в Дагестане признан главной достопримечательностью, созданной природой. Второе место досталось Чиркейскому водохранилищу, находящемуся в этом же регионе.

В Дагестан едет 24% путешественников, желающих посетить удивительные места природы. В топ вошли также Алтай, где туристов манит село Чемал, Северная Осетия и знаменитый "Город мертвых" Даргавс, Адыгея, Карелия, село Териберка в Мурманской области.

Исследование провели в МТС Travel совместно с Russia Discovery и РСТ, в основу легли данные за март-июнь текущего года.