В Георгиевске произошел пожар на складе со вторсырьем

Опубликовано: 13:55, 25 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Георгиевске сегодня утром вспыхнул пожар на складе. К настоящему времени огонь локализован.

Утром 25 августа в ангаре с макулатурой в Георгиевске вспыхнул пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Огонь охватил площадь 800 кв метров. К настоящему время возгорание локализовано.

В то же время в Telegram-канале главы края сказано, что в Георгиевске горит склад со вторсырьем.

"На месте пять пожарных расчетов. За медицинской помощью в связи с происшествием пока никто не обращался. По оперативной информации, все люди живы. Склад расположен в промзоне, угрозы жилым домам нет"

– Владимир Владимиров