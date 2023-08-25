В Георгиевске произошел пожар на складе со вторсырьем

В Георгиевске сегодня утром вспыхнул пожар на складе. К настоящему времени огонь локализован.
Утром 25 августа в ангаре с макулатурой в Георгиевске вспыхнул пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
Огонь охватил площадь 800 кв метров. К настоящему время возгорание локализовано.
В то же время в Telegram-канале главы края сказано, что в Георгиевске горит склад со вторсырьем.
"На месте пять пожарных расчетов. За медицинской помощью в связи с происшествием пока никто не обращался. По оперативной информации, все люди живы. Склад расположен в промзоне, угрозы жилым домам нет"
– Владимир Владимиров