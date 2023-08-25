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В Георгиевске произошел пожар на складе со вторсырьем

В Георгиевске произошел пожар на складе со вторсырьем
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Георгиевске сегодня утром вспыхнул пожар на складе. К настоящему времени огонь локализован.

Утром 25 августа в ангаре с макулатурой в Георгиевске вспыхнул пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Огонь охватил площадь 800 кв метров. К настоящему время возгорание локализовано.

В то же время в Telegram-канале главы края сказано, что в Георгиевске горит склад со вторсырьем.

"На месте пять пожарных расчетов. За медицинской помощью в связи с происшествием пока никто не обращался. По оперативной информации, все люди живы. Склад расположен в промзоне, угрозы жилым домам нет"

– Владимир Владимиров

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