В Геленджике выявился недостаток руководящих работников

В Геленджике объявлен конкурс на замещение руководителей управления ЖКХ и экономики. От соискателей требуется высшее образование и ряд профильных компетенций.

Администрация Геленджика объявила конкурс на замещение двух вакантных должностей, которые играют важную роль в развитии города. По информации пресс-службы ведомства, требуются специалисты для руководства управлением ЖКХ и управлением экономики.

«Участвовать в конкурсе и устроиться на муниципальную службу могут граждане, достигшие 18 лет и отвечающие определенным требованиям»

– администрация города-курорта

Руководитель управления ЖКХ

Работа в сфере ЖКХ требует широкого кругозора и знаний в области коммунального хозяйства. Руководитель управления ЖКХ отвечает за обеспечение комфортных условий проживания горожан, контроль за состоянием жилого фонда, а также за эффективное использование ресурсов. На эту должность требуется опыт работы в сфере ЖКХ, знание законодательства и умение работать с людьми.

Руководитель управления экономики

Управление экономикой города включает в себя планирование бюджета, разработку экономических стратегий и привлечение инвестиций. Руководитель управления экономики должен обладать знаниями в области экономики, финансов и управления проектами. Эта должность предполагает принятие стратегически важных решений для развития города и его экономики.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку, в которой следует указать опыт работы, профессиональные навыки и образование.