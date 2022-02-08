Туркестанские чиновники пытались заработать на моркови

Казахстанские чиновники от образования пытались закупить в школьные столовые Туркестанской области морковь, которая обошлась бы бюджету в 800 раз дороже рыночной цены – по 16 тысяч тенге вместо 200 тенге за килограмм.

Накормить в столовых морковью по цене отборного мяса учеников пытался отдел образования Созакского района Туркестанской области – при рыночной цене в 200 тенге чиновники собирались выложить за овощ 16,7 тыс тенге за килограмм.

"Мудрили" власть имущие и с другими госзакупками – например, с углем и электроэнергией. Всего волонтерам удалось сэкономить 578 млн тенге госсредств, сообщает Otyrar.

Эту попытку и другие материалы в рамках госзакупок выявили волонтеры антикоррупционной службы, рассказали в департаменте агентства по противодействию коррупции региона.

"После реагирования волонтером путем направления рекомендательного письма удалось только на моркови сэкономить более 29 млн тенге"

- руководитель подразделения Антикора Туркестанской области Нурлан Кудайбергенов

К сожалению, ситуация не нова – аналогичные попытки чиновники области практиковали и годом ранее: в 2023 году Антикор области сэкономил для государства 782 млн тенге.