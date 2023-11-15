В Газе продлили перемирие

Власти Израиля договорились с палестинскими радикалами ХАМАС о продлении перемирия еще на 1 день.

Власти еврейского государства договорились с представителями палестинского радикального движения ХАМАС о продлении перемирия на восьмой день

В ходе продолжения гумпаузы планируется, что палестинцы отпустят еще десять израильских заложников, в основном – детей и женщин.

При этом власти еврейского государства в очередной раз подчеркнули, что перемирие не будет длить вечно: как только удастся освободить максимальное число заложников, военные действия на территории палестинского анклава будут возобновлены.