В Газе продлили перемирие

Власти Израиля договорились с палестинскими радикалами ХАМАС о продлении перемирия еще на 1 день.
Власти еврейского государства договорились с представителями палестинского радикального движения ХАМАС о продлении перемирия на восьмой день
В ходе продолжения гумпаузы планируется, что палестинцы отпустят еще десять израильских заложников, в основном – детей и женщин.
При этом власти еврейского государства в очередной раз подчеркнули, что перемирие не будет длить вечно: как только удастся освободить максимальное число заложников, военные действия на территории палестинского анклава будут возобновлены.
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