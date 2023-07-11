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В Гагру вернули воду

В Гагру вернули воду
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В городскую черту Гагры вернулась вода, единственным местом без водоснабжения остается Псахара. Власти региона продолжают следить за ситуацией.

В Гаграх восстановили водоснабжение, единственным регионом без воды остается село Псахара, сообщил первый замруководителя администрации Гагрского района Адамур Цишба.

Он отметил, что в Псахаре под воду ушла насосная станция, для возобновления работы которой необходимо время. По его словам, населенный пункт может на две недели остаться без воды.

При этом руководство района продолжает знакомиться с последствиями в пострадавших населенных пунктах. Цишба добавил, что руководство поможет всем пострадавшим.

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