В Физулинском районе возведут еще один город и 10 сел

Азербайджан продолжает реализовывать программу "Великое возвращение". До ее окончания власти возведут еще один город и десять сел в Физулинском районе.

Власти Азербайджанской Республики намерены реализовать возведение нескольких населенных пунктов в рамках программы "Великое возвращение" в Физулинском районе. Такую информацию озвучил спецпредставитель главы республики в Карабахском экономическом районе, кроме Шушинского района, Башир Гаджиев.

В ходе своего выступления на встрече, которая была посвящена вопросам возрождения освобожденных территорий, Гаджиев рассказал, что в Физулинскои районе будут возведены 10 сел и еще один город до окончания госпрограммы.

"До настоящего времени в Физули были построены "Дорога Победы" и международный аэропорт. Завершено и сдано в эксплуатацию строительство дороги Физули - Гадрут. В настоящее время на реконструированные и отстроенные территории переселяется население"

– Башир Гаджиев