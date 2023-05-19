В финале Лиги Европы сыграют итальянский и испанский клубы

Опубликовано: 0:48, 19 мая 2023 (UTC+3 MSK)

"Рома" обыграла по сумме двух матчей леверкузенский"Байер" и стала первым финалистом Лиги Европы в сезоне 2022/23. В финале римляне сыграют с испанской "Севильей", одержавшей победу над туринским "Ювентусом"

В четверг состоялись ответные матч 1/2 финала Лиги Европы. "Байер" (Германия) принимал в Леверкузене "Рому" (Италия), а "Севилья" (Испания) играла на своем поле с туринским "Ювентусом" (Италия).

"Байер" – "Рома"

Первый матч, состоявшийся в Риме 12 мая, завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч в той встрече забил на 63-й минуте полузащитник Эдоардо Бове. В ответной игре команды голов друг другу не забили. Таким образом, по сумме двух матчей в финал вышла "Рома".

"Севилья" – "Ювентус"

В первой встрече команд была зафиксирована результативная ничья 1:1. На гол нападающего "Севильи" Юссефа Эн-Несири, забитый на 26-й минуте, "Ювентус" ответил точным ударом защитника Федерико Гатти в компенсированное время.

В сегодняшней игре счет в матче открыли уже итальянцы. Это сделал нападающий Душан Влахович на 65-й минуте. Однако спустя всего 5 минут полузащитник "Севильи" Сусо восстановил статус-кво. Игра перешла в дополнительные время, в котором сильнее оказались андалусийцы. Победный мяч на 95-й минуте забил полузащитник Эрик Ламела. В финал вышла "Севилья".

Для испанской команды предстоящий финал станет 7-м за последние 18 лет. Это рекорд турнира.

Где пройдет финал

Главный матч второго по значимости европейского клубного турнира состоится 31 мая. Игра пройдет на "Пушкаш Арене" в Будапеште. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 (мск).