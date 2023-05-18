В финале Лиги чемпионов сыграют "Манчестер Сити" и "Интер"

Опубликовано: 0:12, 18 мая 2023 (UTC+3 MSK)

"Манчестер Сити" со счетом 4:0 разгромил мадридский "Реал" в ответной встрече 1/2 финала Лиги чемпионов и вышел в финал. В главном матче турнира англичане встретятся с миланским "Интером".

Сегодня состоялся ответный матч полуфинальной стадии Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и мадридским "Реалом".

Встреча недельной давности завершилась вничью 1:1. Ответный поединок получился более результативным. Счет на 23-й минуте открыл полузащитник хозяев Бернарду Силва. Через 14 минут он оформил дубль, увеличив преимущество "горожан" до двух мячей. На 76-й минуте защитник "Манчестер Сити" Мануэль Аканжи сделал счет крупным, а в компенсированное время нападающий Хулиан Альварес отправил четвертый мяч в сетку ворот мадридцев, установив окончательный результат – 4:0 в пользу "Манчестер Сити".

Финал в Стамбуле

В финале турнира встретятся "Манчестер Сити" и "Интер". Игра пройдет на Олимпийском стадионе Ататюрка 10 июня. Для английской команды предстоящий финал станет вторым за последние три года. В 2021 году "горожане" уступили трофей лондонскому "Челси" (0:1). "Интер" последний раз играл в финале главного европейского клубного турнира в 2010 году. В том матче "нерадзурри" обыграли мюнхенскую "Баварию" со счетом 2:0.