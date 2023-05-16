Стал известен первый финалист Лиги чемпионов

Опубликовано: 23:58, 16 мая 2023 (UTC+3 MSK)

"Интер" всухую переиграл "Милан в ответном полуфинале Лиги чемпионов и вышел в финал. Последний раз интеристы играли в финале главного европейского клубного турнира тринадцать лет назад.

Во вторник вечером состоялась ответная встреча полуфинальной стадии Лиги чемпионов между "Интером" и "Миланом" (1:0). Единственный мяч в сетку ворот гостей отправил на 74-й минуте аргентинский форвард "Интера" Лаутаро Мартинес.

Неделю назад сильнее также были нерадзурри. Голами в той встрече отметились боснийский нападающий Эдин Джеко и армянский хавбек Генрих Мхитарян.

Соперник "Интера" по финалу определится в среду вечером в матче "Манчестер Сити" – "Реал". Стартовый свисток на "Этихад Стэдиум" прозвучит в 22:00 (мск).