Вестник Кавказа

В феврале загруженность"Турецкого потока" выросла почти до 100%

В феврале загруженность"Турецкого потока" выросла почти до 100%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Объемы прокачки газа по "Турецкому потоку" значительно выросли в феврале. Часть энергоресурсов направляется в Словакию и Венгрию.

В феврале этого года зафиксировано значительное увеличение объема транзита газа по европейской трубе газопровода "Турецкий поток". Загруженность ветки выросла до 98%. 

Сообщается, что объемы поставок сырья в феврале превысили 1,5 млрд кубометров газа. "Голубое топливо" поступает в южноевропейские страны из РФ. 

Отметим, что с начала прошлого месяца через "Турецкий поток" газ начали поставлять в Словакию через территорию Венгрии. Это связано с отказом Украины продлить соглашение о транзите российского газа.

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