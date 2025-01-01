В феврале загруженность"Турецкого потока" выросла почти до 100%

Объемы прокачки газа по "Турецкому потоку" значительно выросли в феврале. Часть энергоресурсов направляется в Словакию и Венгрию.
В феврале этого года зафиксировано значительное увеличение объема транзита газа по европейской трубе газопровода "Турецкий поток". Загруженность ветки выросла до 98%.
Сообщается, что объемы поставок сырья в феврале превысили 1,5 млрд кубометров газа. "Голубое топливо" поступает в южноевропейские страны из РФ.
Отметим, что с начала прошлого месяца через "Турецкий поток" газ начали поставлять в Словакию через территорию Венгрии. Это связано с отказом Украины продлить соглашение о транзите российского газа.