В Ереване продолжаются протесты и задержания

Утром в Ереване было задержано 142 активиста. Протестующие требуют отставки Пашиняна.
В столице Армении продолжаются акции протеста, участники которых требуют отставки главы правительства Никола Пашиняна. Согласно последним данным, в ходе утренних протестов было задержано 142 человека.
Также сообщается о том, что уже утром активисты пытались перекрыть центральные улицы города.
По данным местной полиции в эти минуты протесты продолжаются.
Напомним, что протестная волна захлестнула Ереван после проведенной Азербайджаном контртеррористической операции, направленной на разоружение незаконных военных формирований в Карабахе.