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В Ереване продолжаются протесты и задержания

В Ереване продолжаются протесты и задержания
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Утром в Ереване было задержано 142 активиста. Протестующие требуют отставки Пашиняна.

В столице Армении продолжаются акции протеста, участники которых требуют отставки главы правительства Никола Пашиняна. Согласно последним данным, в ходе утренних протестов было задержано 142 человека.

Также сообщается о том, что уже утром активисты пытались перекрыть центральные улицы города.

По данным местной полиции в эти минуты протесты продолжаются.

Напомним, что протестная волна захлестнула Ереван после проведенной Азербайджаном контртеррористической операции, направленной на разоружение незаконных военных формирований в Карабахе.

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