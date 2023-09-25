В Ереване продолжаются протесты и задержания

Опубликовано: 10:10, 25 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Утром в Ереване было задержано 142 активиста. Протестующие требуют отставки Пашиняна.

В столице Армении продолжаются акции протеста, участники которых требуют отставки главы правительства Никола Пашиняна. Согласно последним данным, в ходе утренних протестов было задержано 142 человека.

Также сообщается о том, что уже утром активисты пытались перекрыть центральные улицы города.

По данным местной полиции в эти минуты протесты продолжаются.

Напомним, что протестная волна захлестнула Ереван после проведенной Азербайджаном контртеррористической операции, направленной на разоружение незаконных военных формирований в Карабахе.