Вестник Кавказа

В Ереван начинают летать "Уральские авиалинии"

В Ереван начинают летать "Уральские авиалинии"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Попасть в Ереван вскоре можно будет самолетами "Уральских авиалиний". Регулярные рейсы будут осуществляться из Москвы, Сочи, Екатеринбурга.

Российский перевозчик "Уральские авиалинии" спустя два года возобновляет полеты в Армению.

"Уральские авиалинии" возобновляют полеты в Армению из Екатеринбурга, Москвы и Сочи после почти двухгодичного перерыва"

– авиакомпания

Первый рейс в Ереван из Москвы назначен на 13 января. Полеты будут выполняться ежедневно. По три рейса в неделю компания будет производить из Екатеринбурга - первый состоится также 13 января. Дважды в неделю перевозчик будет исполнять рейсы по маршруту Сочи-Ереван-Сочи, первый вылет назначен на 16 января.

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