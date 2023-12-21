В Ереван начинают летать "Уральские авиалинии"

Попасть в Ереван вскоре можно будет самолетами "Уральских авиалиний". Регулярные рейсы будут осуществляться из Москвы, Сочи, Екатеринбурга.
Российский перевозчик "Уральские авиалинии" спустя два года возобновляет полеты в Армению.
"Уральские авиалинии" возобновляют полеты в Армению из Екатеринбурга, Москвы и Сочи после почти двухгодичного перерыва"
– авиакомпания
Первый рейс в Ереван из Москвы назначен на 13 января. Полеты будут выполняться ежедневно. По три рейса в неделю компания будет производить из Екатеринбурга - первый состоится также 13 января. Дважды в неделю перевозчик будет исполнять рейсы по маршруту Сочи-Ереван-Сочи, первый вылет назначен на 16 января.
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