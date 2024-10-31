Вестник Кавказа

В Ейске закрыли нелегальную гостиницу "Триумф"

В Ейске закрыли нелегальную гостиницу "Триумф"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В курортном Ейске приставы закрыли гостиницу с рестораном "Триумф". Комплекс был построен на земле не относящейся к бизнес-категории.

Деятельность гостиничного комплекса "Триумф" в городе Ейск приостановлена решением судебных приставов Ейского районного отделения.

Комплекс, включающий гостиницу, ресторан и банкетный зал был построен предприимчивым местным жителем на земле, отведенной под строительство жилого дома. Решением суда было предписано остановить работу "Триумфа". Бизнесмен тянул время с исполнением предписания, за что был неоднократно привлечен к административной ответственности.

Чтобы остановить работу незаконного бизнеса, приставы опечатали комплекс "Триумф", а также предприняли меры, чтобы на объекте были остановлены подача воды, света и газа. Все эти меры вынудили предпринимателя завершить работу "Триумфа".

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