В ДТП в Дагестане погибли трое человек

Автоавария произошла на трассе "Кавказ" в Дагестане, столкнулись "Лада Приора" и "Лада Веста". Жертвами стали водители обеих машин и пассажир "Весты".
Автоавария произошла на трассе "Кавказ" в Кумторкалинском районе Дагестана, есть погибшие и раненые, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
На 792-м км трассы между населенными пунктами Новая Урада и Тюбе столкнулись автомобили "Лада Веста" и "Лада Приора". Оба водителя, а также пассажир "Весты" погибли на месте". Двое пассажиров "Приоры" госпитализированы.
Отмечается, что ведомство собрало материал для принятия процессуального решения. Проверку ведет прокуратура Дагестана.
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