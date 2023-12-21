Вестник Кавказа

В ДТП в Дагестане погибли трое человек

В ДТП в Дагестане погибли трое человек
© Фото: Пресс-служба МВД Дагестана
Автоавария произошла на трассе "Кавказ" в Дагестане, столкнулись "Лада Приора" и "Лада Веста". Жертвами стали водители обеих машин и пассажир "Весты".

Автоавария произошла на трассе "Кавказ" в Кумторкалинском районе Дагестана, есть погибшие и раненые, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

На 792-м км трассы между населенными пунктами Новая Урада и Тюбе столкнулись автомобили "Лада Веста" и "Лада Приора". Оба водителя, а также пассажир "Весты" погибли на месте". Двое пассажиров "Приоры" госпитализированы.

Отмечается, что ведомство собрало материал для принятия процессуального решения. Проверку ведет прокуратура Дагестана.

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