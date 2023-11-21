В ДТП с бензовозом на Кубани пострадали почти 20 человек

На Кубани сегодня днем столкнулись маршрутка и бензовоз. В результате аварии, произошедшей на одной из трасс региона, погибли три человек.

Во вторник, 5 декабря, на трассе в Краснодарском крае произошло ДТП с участием маршрутки и бензовоза. Об этом информирует региональное МВД.

"В Славянском районе Краснодарского края около 16:20 мск на 64 км автодороги Славянск-на-Кубани – Темрюк столкнулись бензовоз марки КАМАЗ и маршрутный автобус Iveco"

– краевое ведомство

Согласно предварительной информации, жертвами аварии стали 3 человека, еще 16 получили ранения.

Сейчас место ДТП оцеплено полицией, устанавливаются все подробности произошедшего. На место происшествия вылетела санитарная авиация.