Туристку спасли из Навалишенской пещеры в Сочи

Спасатели помогли туристке, не вышедшей вовремя из Навалишенской пещеры в Адлере. Фото и видео с места событий опубликовало МЧС РФ.

Жительница Сочи с помощью спасателей смогла выбраться из Навалишенской пещеры, сообщили в МЧС.

В ведомстве пояснили, что накануне женщина пошла в пещеру, назвав время, в которое она планировала выбраться на поверхность. Однако к этому моменту туристка наружу не вышла. Ее подруга обратилась в экстренные службы.

"Специалисты Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России спустились в первый зал пещеры и увидели личные вещи спелеолога. На звуковые сигналы женщина откликнулась"

– МЧС

Спасатели нашли женщину. С их помощью она вышла из пещеры. Сотрудники ЮРПСО также довезли ее до города.