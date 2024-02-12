В древнем дагестанском ауле возведут крупный отель

В горном селе Ахты в Дагестане в рамках развития туризма построят четырехэтажный отель, на который потратят более 300 млн рублей. Откроется гостиничный комплекс в следующем году.

Власти Дагестана в рамках развития туристической отрасли планируют возвести четырехэтажный отель в древнем горном селе Ахты. Такую информацию озвучил глава Ахтынского района Абдул-Керим Палчаев.

"В настоящее время в селе Ахты активно ведется строительство четырехэтажного гостиничного комплекса на 50 номеров. За счет внебюджетных средств в объект планируется вложить около 300 миллионов рублей. Сдачу гостиницы запланировали на 2025 год"

- Аблул-Керим Палчаев

Также в селе за счет благотворительных средств планируется возвести еще один объект туристической отрасли – танцующий фонтан.

Ранее глава района рассказал, что меценаты также восстановят Ахтынскую крепость, которая была построена в 18 веке.