Вестник Кавказа
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В древнем дагестанском ауле возведут крупный отель

В древнем дагестанском ауле возведут крупный отель
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В горном селе Ахты в Дагестане в рамках развития туризма построят четырехэтажный отель, на который потратят более 300 млн рублей. Откроется гостиничный комплекс в следующем году.

Власти Дагестана в рамках развития туристической отрасли планируют возвести четырехэтажный отель в древнем горном селе Ахты. Такую информацию озвучил глава Ахтынского района Абдул-Керим Палчаев. 

"В настоящее время в селе Ахты активно ведется строительство четырехэтажного гостиничного комплекса на 50 номеров. За счет внебюджетных средств в объект планируется вложить около 300 миллионов рублей. Сдачу гостиницы запланировали на 2025 год"

 - Аблул-Керим Палчаев 

Также в селе за счет благотворительных средств планируется возвести еще один объект туристической отрасли – танцующий фонтан.

Ранее глава района рассказал, что меценаты также восстановят Ахтынскую крепость, которая была построена в 18 веке.

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