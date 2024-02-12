Благотворители Дагестана потратят 2 млрд рублей на восстановление крепости 18 века

Восстановление Ахтынской крепости может обойтись в 2 млрд рублей. Средства на ее реконструкцию выделять меценаты региона.

Ахтынская крепость в Дагестане, которая была построена в 18 веке, будет реконструирована за средства благотворительного фонда. На ее восстановление планируется потратить 2 млрд рублей. Об этом сообщил глава Ахтынского района Аблул-Керим Палчаев.

"Наши меценаты направят порядка 2 миллиардов рублей на реконструкцию главной достопримечательности Ахтынского района — крепости 18 века. В настоящее время завершаются работы по проектированию, скоро приступим непосредственно к реставрации. Работы планируется завершить до конца 2026 года"

- Аблул-Керим Палчаев

Он отметил, что восстановлением крепости займется фонд "Ахтынская крепость", который арендовал объект на 40 лет.

Глава района выразил надежду, что крепость станет одним из центров притяжения путешественников и поможет развивать туризм в регионе.

Палчаев также рассказал, что в близи термальных источников района будут построены отели, а территории возле озера Нуор и Зрыхского водопада облагородят и сделают доступной для туристов.