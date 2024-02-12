Дагестан вложит свыше 7 млрд рублей в маршруты для туристов

Более четырех десятков туристических маршрутов власти Дагестана планируют создать в течение двух лет. На реализацию этого проекта будет потрачено более 7 млрд рублей.

В Дагестане появится несколько десятков новых туристических маршрутов в течение двух лет. Власти региона планируют вложить в их создание 7,1 млрд рублей. Информацию об этом сообщили в министерстве транспорта республики.

Протяженность дорог для путешественников составит более двухсот километров.

Отмечается, что многие работы по этому направлению были сделаны еще в прошлом году. В частности, была модернизирована дорога, которая ведет к популярному и туристов Сулакскому каньону.

Также власти отремонтировали магистраль «Урам-Губден» и дорогу к пещере «Нохъо» и Казбековскому заповеднику.

Ранее власти региона сообщали, что ежегодно прирост туристического потока увеличивается до 15%.