В Дагестане возведут туристический кластер

В Дагестане будет построен туристический кластер на 7 тыс мест. Инвесторов, готовых вложиться в проект, ждет государственная поддержка.

Инвесторы, готовые вкладываться в развитие туристической отрасли в Дагестане, получат финансовую поддержку от государства.

«Зампред правительства поручил Минэкономразвития совместно с институтами развития Кавказ.РФ и Туризм.РФ для эффективной реализации данных инвестпроектов подготовить перечень федеральных и региональных мер поддержки»

– пресс-служба правительства РФ

В частности, в республике планируется создание туристического кластера, вложения в который приблизятся к 70 млрд рублей.

В рамках строительства кластера будет обустроена прибрежная полоса, построена набережная. Также будут обустраиваться спортивные и рекреационные зоны. Кластер обеспечит работой семь тысяч человек.

В правительстве подчеркнули, что данный проект выгоден как для инвесторов готовых играть вдолгую, так и для тех, кто готов вкалываться в краткосрочные проекты