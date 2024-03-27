Вестник Кавказа

В Домодедово задержан 60-летний жених с кольцом за 22 млн рублей

В Домодедово задержан 60-летний жених с кольцом за 22 млн рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Таможенники в Домодедово выявили незадекларированное бриллиантовое кольцо у 60-летнего иностранца. Мужчина объяснил, что дорогостоящее кольцо предназначается его невесте.

В воздушной гавани Домодедово таможенники при выборочной проверке авиапассажиров в "зеленом" коридоре остановили для досмотра мужчину, в ручной клади которого лежало кольцо за 22 млн рублей.

"При досмотре выяснилось, что в его рюкзаке находилось незадекларированное дорогостоящее ювелирное изделие. Мужчина пояснил, что помолвочное кольцо везет в подарок невесте и с таможенными правилами не знаком"

– ФТС России

Эксперты установили стоимость кольца для помолвки, украшение оценивается в 22 млн рублей. Иностранный жених приобрел для невесты кольцо бренда Harry Winston, оно выполнено из платины и украшено крупным бриллиантом 6 карат, а также двумя боковыми камнями.

Мужчину - иностранному гражданину 60 лет, прибывшему в РФ из Австралии через ОАЭ, ждет до двух лет лишения свободы или штраф в 500 тыс рублей.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
575 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Россиянка незаконно везла из Дубая часы с 300 бриллиантами

Россиянка незаконно везла из Дубая часы с 300 бриллиантами

В аэропортах Москвы сняли ограничения

В аэропортах Москвы сняли ограничения

Самолет Ташкент-Москва задержан на несколько часов

Самолет Ташкент-Москва задержан на несколько часов

S7 вернула в расписание рейс Москва - Дубай

S7 вернула в расписание рейс Москва - Дубай

Лоукостер Air Arabia свяжет Москву и Рас-эль-Хайму

Лоукостер Air Arabia свяжет Москву и Рас-эль-Хайму

Психологи помогут пассажирам Домодедово преодолеть страх полета

Психологи помогут пассажирам Домодедово преодолеть страх полета

Duty free в аэропортах Москвы откроют пассажирам внутренних рейсов

Duty free в аэропортах Москвы откроют пассажирам внутренних рейсов

Чартеры Red Wings в Египет и Таиланд снова полетели из Домодедово

Чартеры Red Wings в Египет и Таиланд снова полетели из Домодедово

Неадекватный мужчина в самолете из Еревана пытался открыть дверь

Неадекватный мужчина в самолете из Еревана пытался открыть дверь

Водовоз столкнулся с самолетом в Домодедово

Водовоз столкнулся с самолетом в Домодедово

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы