В Домодедово задержан 60-летний жених с кольцом за 22 млн рублей

Таможенники в Домодедово выявили незадекларированное бриллиантовое кольцо у 60-летнего иностранца. Мужчина объяснил, что дорогостоящее кольцо предназначается его невесте.

В воздушной гавани Домодедово таможенники при выборочной проверке авиапассажиров в "зеленом" коридоре остановили для досмотра мужчину, в ручной клади которого лежало кольцо за 22 млн рублей.

"При досмотре выяснилось, что в его рюкзаке находилось незадекларированное дорогостоящее ювелирное изделие. Мужчина пояснил, что помолвочное кольцо везет в подарок невесте и с таможенными правилами не знаком"

– ФТС России

Эксперты установили стоимость кольца для помолвки, украшение оценивается в 22 млн рублей. Иностранный жених приобрел для невесты кольцо бренда Harry Winston, оно выполнено из платины и украшено крупным бриллиантом 6 карат, а также двумя боковыми камнями.

Мужчину - иностранному гражданину 60 лет, прибывшему в РФ из Австралии через ОАЭ, ждет до двух лет лишения свободы или штраф в 500 тыс рублей.