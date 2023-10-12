В дагестанском Ахты появится гостиница

В древнем дагестанском селе Ахты появится гостиница. Строительство начнется уже в этом году. Сдача объекта запланирована на 2025 год.

В связи с нарастающим притоком туристов в Дагестане разворачивается строительство гостиниц. Не стало исключением и село Ахты, где появится гостиница на пять десятков номеров. Планируется, что строительство гостиницы завершится уже в будущем году.

«В настоящее время в селе Ахты активно ведется строительство четырехэтажного гостиничного комплекса на 50 номеров. За счет внебюджетных средств в объект планируется вложить около 300 миллионов рублей»

– глава Ахтынского района Аблул-Керим Палчаев

По его словам, на территории комплекса буде установлен музыкальный фонтан с подсветкой. В настоящее время же готов проект будущего объекта туризма, в ближайшее время предполагается начать строительство.

Также в планах у местных властей отреставрировать главную достопримечательность села – Ахтынскую крепость.