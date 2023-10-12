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В горах Чечни появится ультрасовременная гостиница

В горах Чечни появится ультрасовременная гостиница
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Берега горного озера Кезеной-Ам в  Чечне украсит новая гостиница. Авторы проекта обещают отдыхающим не только бассейны и рестораны, но и конференц-зал.

Полюбоваться на горные озера, а затем провести совещание в конференц-зале смогут гости отеля, который расположится на берегу горного озера Кезеной-Ам в Чечне.

Старт строительству объекта уже дан; планируется, что красная ленточка на церемонии открытии гостиницы будет перерезана в 2025 году.

По словам инициаторов проекта, это очень популярная туристическая локация и имеющиеся объекты инфраструктуры не справляются с потоком отдыхающих.

«Инвестор начал строить гостиницу, уже есть проект поэтапного строительства. Планируется, что будет 150 номеров, бассейны, ресторан, конференц-зал. На Кезеной-Ам была проблема, что мы не могли проводить масштабные мероприятия, эта гостиница закроет ее»

– глава Минтуризма Чечни Муслим Байтазиев.

Всего, по словам министра, в республике реализуются чуть менее четырех десятков подобных проектов.

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