Вестник Кавказа

В Дагестане стартовало строительство обхода Хасавюрта

В Дагестане стартовало строительство обхода Хасавюрта
© Фото: пресс-служба главы Дагестана
В Дагестане началось строительство и реконструкция участков трассы Р-217 "Кавказ" в обход Хасавюрта, которая разгрузит город от большегрузов и транзитного транспорта, а также улучшит качество жизни водителей и горожан.

В Дагестане стартовало строительство и реконструкция участков федеральной трассы Р-217 "Кавказ" в обход Хасавюрта, памятный камень в ознаменование начала строительства заложил глава региона Сергей Меликов, сообщает пресс-служба администрации главы республики.

"Мы делаем еще один важный шаг, способствующий развитию международного коридора "Север - Юг", и даем старт строительству одного из долгожданных проектов - дороги в обход Хасавюрта"

- Сергей Меликов

Проект очень важен не только для горожан, но и для всего Дагестана – введение в строй нового участка трассы позволит изменить всю транспортную схему федеральной сети дорог, проходящих через Дагестан, снимет нагрузку с улично-дорожной сети города, а это рост ее пропускной способности, безопасности, и, конечно, другое качество жизни хасавюртовцев, - отметил Меликов, передает "Интерфакс".

"Мы продолжаем деятельность по расширению посредством капремонтов, автомобильной дороги "Кавказ". Сейчас 90 км уже в работе, более 50 км проектируется. Мы планируем до 2030 года практически все эти мероприятия организовать и завершить. Очень хорошая перспектива"

- глава Росавтодора Роман Новиков

Напомним, дорога Р-217 "Кавказ" - часть международного транспортного коридора "Север-Юг", и чтобы обеспечить трансконтинентальное дорожное сообщение, важно провести ее в обход крупных дагестанских городов Хасавюрта, Махачкалы и Дербента. На строительство почти 21 км обхода Хасавюрта планируется затратить 18,4 млрд рублей бюджетных средств.

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