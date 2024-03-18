В Дагестане с обрыва рухнула "Гранта", есть жертва

Житель Дагестана не справился с управлением "Лады Гранты" и направил машину в обрыв – несмотря на то, что автомобиль упал лишь с трехметровой высоты, погибла его пассажирка – врачи не смогли ее спасти.

Сегодня дням в Левашинском районе Дагестана в обрыв рухнула "Лада Гранта" – машина упала с небольшой высоты в три метра, однако пассажирка не перенесла этого падения, сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.

Трагедия случилась на автодороге Махачкала - Верхний Гуниб: водитель не удержал машину на затяжном повороте и вылетел на полосу встречного движения, а потом машина рухнула в обрыв за пределами трассы, сообщает "АиФ-Дагестан".

Водитель авто отделался лишь ссадинами и ушибами, а вот его пассажирка, 60-летняя женщина, падения не перенесла – прибывшая по вызову бригада "скорой" констатировала ее смерть.