Вестник Кавказа

Смертельное ДТП с участием микроавтобуса и фуры произошло в Турции

Носилки в коридоре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авария с участием микроавтобуса и грузовика в Турции унесла жизни по меньшей мере 5 человек. Всех пострадавших госпитализировали.

В четверг, 21 марта, в северо-западной части Турции произошло ДТП с летальным исходом, в котором столкнулись микроавтобус и фура. Об этом пишут местные СМИ.

В результате происшествия погибли 5 человек, еще 10 получили различные травмы.

Всех пострадавших отвезли в больницу. Согласно предварительным данным, все пострадавшие являются турецкими гражданами.

Другие подробности аварии на данный момент не сообщаются.

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