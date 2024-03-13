Смертельное ДТП с участием микроавтобуса и фуры произошло в Турции

Авария с участием микроавтобуса и грузовика в Турции унесла жизни по меньшей мере 5 человек. Всех пострадавших госпитализировали.

В четверг, 21 марта, в северо-западной части Турции произошло ДТП с летальным исходом, в котором столкнулись микроавтобус и фура. Об этом пишут местные СМИ.

В результате происшествия погибли 5 человек, еще 10 получили различные травмы.

Всех пострадавших отвезли в больницу. Согласно предварительным данным, все пострадавшие являются турецкими гражданами.

Другие подробности аварии на данный момент не сообщаются.