Кортеж Эрдогана попал в ДТП с летальным исходом в Турции

В Турции столкнулись президентский кортеж и полицейский джип. В результате аварии погиб сотрудник правоохранительных органов.
В Турции произошло ДТП с участием кортежа президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Соответствующую информацию подтвердил 13 марта сам глава турецкого государства.
По информации местных СМИ, авария с участием телохранителей президента состоялась на шоссе Джизре-Нусайбин в провинции Ширнак.
Согласно предварительным данным, в ДТП столкнулись кортеж президента и джип с полицейскими, выполнявшими дежурство по программе президента "Ширнак". В результате столкновения погиб сотрудник полиции.