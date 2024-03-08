Вестник Кавказа

Кортеж Эрдогана попал в ДТП с летальным исходом в Турции

Кортеж Эрдогана попал в ДТП с летальным исходом в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции столкнулись президентский кортеж и полицейский джип. В результате аварии погиб сотрудник правоохранительных органов.

В Турции произошло ДТП с участием кортежа президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Соответствующую информацию подтвердил 13 марта сам глава турецкого государства.

По информации местных СМИ, авария с участием телохранителей президента состоялась на шоссе Джизре-Нусайбин в провинции Ширнак.

Согласно предварительным данным, в ДТП столкнулись кортеж президента и джип с полицейскими, выполнявшими дежурство по программе президента "Ширнак". В результате столкновения погиб сотрудник полиции.

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