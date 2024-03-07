Турция просит США выдать ей несовершеннолетнего виновника ДТП

Турция рассчитывает, что США выдадут ей несовершеннолетнего и его мать, которые спровоцировали смертельную аварию. В результате ДТП погиб человек.

Руководство Турции обратилось к Соединенным Штатам с просьбой выдать несовершеннолетнего и его маму, спровоцировавших ДТП с летальным исходом. Об этом сообщил глава Минюста республики.

Авария случилась в районе Эйюпсултан в Стамбуле.

"В результате погиб один и пострадали четыре человека. Было установлено, что водитель, которому нет 18 лет, и его мать выехали за границу через Египет в США и скрылись. Было инициировано уголовное дело, сделаны запросы по дипломатическим каналам и в Интерпол"

– Йылмаз Тунч

Он также выразил надежду на то, что США экстрадируют женщину с сыном.

Cледствие задержало нескольких человек, включая мужчину, который отвез мать с сыном в аэропорт. Есть также постановление о задержании отца виновника аварии.