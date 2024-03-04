Турция хочет вернуть потраченные на F-35 деньги 

Глава Минобороны Турции выступает за то, чтобы республика вернула себе средства, потраченные на покупку F-35. Ранее глава МИД Турции допустил возвращение страны в программу по этим истребителям.

Турция надеется вернуть денежные средства, которые пошли на покупку истребителей F-35 у Соединенных Штатов. Об этом заявил глава Минобороны Яшар Гюлер.

Он подчеркнул, что в настоящее время между сторонами идет дискуссия по данному вопросу, передает Sabah.

"Я думаю, мы сможем вернуть деньги, которые мы заплатили за F-35, переговоры продолжаются"

– министр обороны

Справка

В 2017 году Турция и РФ оформили контракт на поставку С-400. США призывали Турцию не покупать российские зенитно-ракетные комплексы и остановить свой выбор на американских Patriot, однако турецкая сторона ответила отказом. После этого США решили исключить Турцию из программы поставок F-35 и аннулировать совместный с республикой меморандум по истребителям. Вашингтон также внес в санкционные списки руководителей оборонно-промышленного комплекса.