Турция и США могут возобновить программу по истребителям F-35

Турция может вернуться к диалогу с США по программе F-35. Республика была исключена из нее несколько лет назад.

Турция готова вести с США диалог о своем возвращении в программу по истребителям F-35. Об этом сообщал глава МИД республики.

Хакан Фидан напомнил, что Турция была частью данной программы, но затем ее необоснованно исключили из нее, используя в качестве предлога ситуацию с С-400.

"Мы снова придерживаемся своей позиции, то есть, имеется платеж, который мы здесь сделали, есть самолеты, которые мы должны купить. Конечно, Турция всегда готова обсуждать эти вопросы широко и открыто. На том этапе, которого мы достигли, мы действительно считаем, что можем обсуждать эти вопросы с разных точек зрения"

– турецкий министр

При этом он добавил, что США тоже должны быть открытыми в этом вопросу.

Справка

Семь лет назад Турция и Россия заключили соглашение, предполагающего поставку зенитно-ракетных комплексов С-400. Анкара получила их в 2019 году. При этом США настаивали на том, чтобы Турция вместо российских ЗРК выбрала Patriot.

После этого США приняли решение исключить Турцию из программы поставок F-35 и отказаться от совместного с ней меморандума по истребителям, заключив его с оставшимися семью странами.