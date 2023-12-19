В Дагестане проведут ЕГЭ для правительства

Власти Дагестана уже в марте намерены провести единый госэкзамен для членов правительства, чтобы оценить уровень их грамотности – с такой инициативой по примеру "ЕГЭ для родителей" выступило Минобрнауки региона.

В Дагестане в марте впервые пройдет необычный экзамен для госчиновников – их проверят на знание русского языка, и не только, путем сдачи единого государственного экзамена. Инициатива такой проверки принадлежит министерству образования и науки республики.

"Мы ее планируем провести в период мартовских каникул, в одну из суббот - 23-го либо 30 марта, и уверен, руководство республики не откажется поддержать инициативу вовлечения в данную акцию членов правительства Дагестана, нашу акцию можно будет назвать "ЕГЭ для правительства"

- глава Минобрнауки Дагестана Яхья Бучаев

Выступая на заседании коллегии министерства, глава ведомства напомнил, что ежегодно в Дагестане уже проводится акция "ЕГЭ для родителей" для ознакомления родителей с правилами, процедурой и заданиями ЕГЭ. Теперь это коснется и правительственных чиновников, - добавил он.