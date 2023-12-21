В Дагестане профинансируют местные инициативы

Более 380 млн рублей направят в Дагестане на реализацию местных инициатив. В дальнейшем соответствующую программу по поддержке малого бизнеса планируется расширить.

Три города и в 22 района Дагестана получат финансирование для реализации различных проектов. Всего планируется реализовать порядка пятидесяти инициатив.

«Общая стоимость отобранных инициатив составила 383,3 миллиона рублей, в том числе средства бюджетов муниципальных образований — 67,5 миллиона рублей, средства меценатов 115,8 миллиона рублей»

– глава Минэкономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов

Он отметил, что всего ведомством было получен более ста заявок, в последствии трое из них были отозваны, а два десятка не были допущены к конкурсу. В итоге были определены пять десятков проектов-победителей.

Планируется, что в дальнейшем проект по финансированию местных инициатив будет продолжен.