В Дагестане продолжают гибнуть тюлени

На каспийском побережье Дагестана было найдено 130 мертвых особей тюленей. Всего в год гибнет порядка 10 тыс животных.

Неблагоприятная экологическая ситуация, а также браконьерские сети стали причиной продолжения массовой гибели тюленей в Каспии. Сегодня в Дагестане найдено 130 погибших особей. Всего, по данным специалистов, в год гибнет порядка 10 тыс особей.

«На этих выходных на побережье было зафиксировано около 130 тушек. Большинство из них были уже разложившиеся, они могли погибнуть не только у берегов Каспийского моря в России, но и у берегов Азербайджана, Ирана. Точная причина пока не установлена»

– пресс-служба Минприроды республики

Отмечается, что факты гибели фиксируются в республике ежегодно. Уточняется, что места, где именно происходит гибель установить нельзя.